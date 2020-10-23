У Києві затримали хлопця, який вчинив наругу над меморіалом Героям Небесної сотні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, за підозрою у вчиненні хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні поліцейські затримали 21-річного студента столичного вишу.

За даними правоохоронців, 21-річний третьокурсник одного з вишів столиці справляв природну потребу на Алеї Героїв Небесної сотні.

Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини скоєного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років", - повідомили поліцейські.

Правоохоронці пообіцяли, що такі неадекватні, брутальні і ганебні вчинки не залишаться без покарання.

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