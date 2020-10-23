В Киеве задержали парня, который совершил надругательство над мемориалом Героям Небесной сотни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по подозрению в совершении хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни полицейские задержали 21-летнего студента столичного вуза.

По данным правоохранителей, 21-летний третьекурсник одного из вузов столицы справлял естественную нужду на Аллее Героев Небесной сотни.

Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины содеянного. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет", - сообщили полицейские.

Правоохранители пообещали, что такие неадекватные, грубые и позорные поступки не останутся без наказания.

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