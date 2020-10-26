Поступок киевского студента, который справил нужду на мемориал Героям Небесной Сотни, не остался без наказания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в соцсети.

Так, Геращенко сообщил, что студента третьего курса Государственного университета телекоммуникаций Иллариона Борисенко отчислили из вуза после того, как он осквернил памятник Героям Майдана.

Он отметил, что в пятницу, 23 октября, ректор высшего учебного заведения подписал соответствующий приказ №03-88.

Как известно, 21-летний Борисенко вечером 21 октября справил нужду возле портретов погибших на аллее Героев Небесной сотни. Бывший студент - переселенец, он приехал в украинскую столицу из Донецка.

Замглавы МВД показал видео, на котором отчисленный из университета студент говорит, что ему стыдно за этот поступок.

Геращенко также опубликовал письмо к ректору, в котором сообщил, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Он просил применить дисциплинарное взыскание к Борисенко.

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