Поступок киевского студента, который справил нужду на мемориал Героям Небесной Сотни, не остался без наказания
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в соцсети.
Так, Геращенко сообщил, что студента третьего курса Государственного университета телекоммуникаций Иллариона Борисенко отчислили из вуза после того, как он осквернил памятник Героям Майдана.
Он отметил, что в пятницу, 23 октября, ректор высшего учебного заведения подписал соответствующий приказ №03-88.
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Как известно, 21-летний Борисенко вечером 21 октября справил нужду возле портретов погибших на аллее Героев Небесной сотни. Бывший студент - переселенец, он приехал в украинскую столицу из Донецка.
Замглавы МВД показал видео, на котором отчисленный из университета студент говорит, что ему стыдно за этот поступок.
Геращенко также опубликовал письмо к ректору, в котором сообщил, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Он просил применить дисциплинарное взыскание к Борисенко.
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