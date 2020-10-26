У Києві пенсіонерка залишилась без даху над головою через власних дітей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Так, у мережі розповіли історію про жінку, яка в похилому віці раптом залишилася зовсім сама і без житла.
Це історія про 83-річну пенсіонерку Алла Щеголеву. Вона все своє життя прожила в Києві, в трикімнатній квартирі в одному з багатоповерхових будинків. Тепер жінка спить на вулиці, а їсть тільки те, що дають їй сусіди.
Працювати вона не боялася ніколи. В молодості почала працювати в Метробуді, за що потім і отримала квартиру.
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Киянка народила вона двох дітей, і тепер у неї є онуки. Однак саме її родина і вигнала її із власної квартири.
Вперше сусіди помітили жінку сплячою на лавочці ще навесні цього року. Небайдужим мешканцям будинку стало шкода бабусю, і вони почали дзвонити її дітям.
Декілька місяців все було нормально, але влітку все повторилося.
Звернення в поліцію, за словами жінки, не допомагають. Правоохоронці говорять, що поселити пенсіонерку назад не можуть, тому що вона не прописана там.
Чому рідні діти відвернулися від матері - невідомо. Пенсіонерка каже, що вона відчуває, що у неї вже немає дітей.
На квартиру вона також не претендує, і просить про хоч якусь ділянку, де вона могла б дожити.
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