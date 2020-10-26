Женщина спит на лавке и ест, что дадут

В Киеве пенсионерка осталась без крыши над головой из-за собственных детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, в сети рассказали историю о женщине, которая в преклонном возрасте вдруг осталась совсем одна и без жилья.

Это история о 83-летней пенсионерке Алле Щеголевой. Она всю свою жизнь прожила в Киеве, в трехкомнатной квартире в одном из многоэтажных домов. Теперь женщина спит на улице, а ест только то, что дают ей соседи.

Работать она не боялась никогда. В молодости начала работать в Метрострое, за что потом и получила квартиру.

Киевлянка родила она двоих детей, и теперь у нее есть внуки. Однако именно ее семья и выгнала ее из собственной квартиры.

Впервые соседи заметили женщину спящей на лавочке еще весной этого года. Неравнодушным жителям дома стало жаль бабушку, и они начали звонить ее детям.

Несколько месяцев все было нормально, но летом все повторилось.

Обращения в полицию, по словам женщины, не помогают. Правоохранители говорят, что поселить пенсионерку обратно не могут, потому что она не прописана там.

Почему родные дети отвернулись от матери - неизвестно. Пенсионерка говорит, что она чувствует, что у нее уже нет детей.

На квартиру она также не претендует, и просит о хоть каком-то участке, где она могла бы дожить.

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