У Києві перехожі затримали злодія, який викрав сумку у жінки

Про це повідомили у спільноті «Київ Оперативний» у соціальній мережі Facebook.

"Бабуся тільки після інсульту у неї нікого немає-чоловік помер, а син потонув. Зловмисник був помічений нами, що пробігає біля Автографа з жіночою сумочкою в обнімку, чим викликав підозру, далі забіг на територію гуртожитку, і як нам здалося, зник", - пишуть автори повідомлення.

Крім того, пізніше виявили злодія перед головним входом до гуртожитку в кущах. Чоловік почав розповідати, що переслідував злочинця, а потім сказав, що справляв нужду в кущах.

"Після деяких наших аргументів зізнався і почав шукати сумку. Довго не міг знайти, знайшов її я, після чого пішли шукати бабусю. Знайшли, повернули сумку з усім вмістом, там були гроші на оплату комуналки, він вибачився перед нею. Поліцію не викликали. Була проведена виховна бесіда, після чого був відпущений", - розповіли небайдужі городяни.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! «Вообщем, этот микроорганизм возле «ЖК Автограф» украл сумку у бабушки. Бабушка только после инсульта у неё никого нет - муж умер, а сын утонул. Злоумышленник был замечен нами, пробегающим возле Автографа с женской сумочкой в обнимку чем вызвал подозрение, дальше забежал на территорию общежития, и как нам показалось, скрылся. Позже был обнаружен перед главным входом в кустах, начал рассказывать, что преследовал преступника, потом сказал, что справлял нужду в кустах и после некоторых наших аргументов сознался и начал искать сумку. Долго не мог найти, нашёл ее я после чего пошли искать бабушку. Нашли, вернули сумку со всем содержимым, там были деньги на оплату комуналки, он извинился перед ней. Полицию не вызывали. Была проведена воспитательная беседа, после чего был отпущен. Тюрьма бы его не наказала, а вот напутствующие слова он возможно запомнит. Гарантии того, что он опять не будет этим заниматься нет, но так вы будете его знать.» Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 22. Oktober 2020

До слова, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали українця, який влаштував дебош з матами і погрозами.

Він прибув в Україну з Мінська, а виявилося, що його давно вже розшукують за крадіжку.

Як повідомили прикордонники, інцидент стався вранці в п'ятницю, 23 жовтня. Пасажир прибув рейсом з Мінська і під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів.

"Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Чоловік влаштував натуральний дебош, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся і погрожував.

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