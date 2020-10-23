У Києві перехожі затримали злодія, який викрав сумку у жінки
Про це повідомили у спільноті «Київ Оперативний» у соціальній мережі Facebook.
"Бабуся тільки після інсульту у неї нікого немає-чоловік помер, а син потонув. Зловмисник був помічений нами, що пробігає біля Автографа з жіночою сумочкою в обнімку, чим викликав підозру, далі забіг на територію гуртожитку, і як нам здалося, зник", - пишуть автори повідомлення.
Крім того, пізніше виявили злодія перед головним входом до гуртожитку в кущах. Чоловік почав розповідати, що переслідував злочинця, а потім сказав, що справляв нужду в кущах.
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"Після деяких наших аргументів зізнався і почав шукати сумку. Довго не міг знайти, знайшов її я, після чого пішли шукати бабусю. Знайшли, повернули сумку з усім вмістом, там були гроші на оплату комуналки, він вибачився перед нею. Поліцію не викликали. Була проведена виховна бесіда, після чого був відпущений", - розповіли небайдужі городяни.
До слова, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали українця, який влаштував дебош з матами і погрозами.
Він прибув в Україну з Мінська, а виявилося, що його давно вже розшукують за крадіжку.
Як повідомили прикордонники, інцидент стався вранці в п'ятницю, 23 жовтня. Пасажир прибув рейсом з Мінська і під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів.
"Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.
Чоловік влаштував натуральний дебош, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся і погрожував.
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