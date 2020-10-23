В Киеве прохожие задержали вора, который похитил сумку у женщины
Об этом сообщили в сообществе «Киев оперативный» в социальной сети Facebook.
«Бабушка только после инсульта у неё никого нет - муж умер, а сын утонул. Злоумышленник был замечен нами, пробегающим возле Автографа с женской сумочкой в обнимку, чем вызвал подозрение, дальше забежал на территорию общежития, и как нам показалось, скрылся», - пишут авторы сообщения.
Кроме того, позже обнаружили вора перед главным входом в общежитие в кустах. Мужчина начал рассказывать, что преследовал преступника, а потом сказал, что справлял нужду в кустах.
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«После некоторых наших аргументов сознался и начал искать сумку. Долго не мог найти, нашёл ее я, после чего пошли искать бабушку. Нашли, вернули сумку со всем содержимым, там были деньги на оплату коммуналки, он извинился перед ней. Полицию не вызывали. Была проведена воспитательная беседа, после чего был отпущен», - рассказали неравнодушные горожане.
К слову, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали украинца, который устроил дебош с матами и угрозами.
Он прибыл в Украину из Минска, а оказалось, что его давно уже разыскивают за кражу.
Как сообщили пограничники, инцидент произошел утром в пятницу, 23 октября. Пассажир прибыл рейсом из Минска и во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов.
"Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь", - говорится в сообщении.
Мужчина устроил натуральный дебош, бросался на пограничников, нецензурно ругался и угрожал.
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