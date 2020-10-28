На жаль, вмирають і молоді...

Ситуація з коронавірусом у Києві стає все гострішою, а лікарні - переповнені

Як передає Politeka з посиланням на "Радіо Свобода", про це розповіла лікарка реанімації Наталія Гук.

Так, за словами медика, реанімація інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 вже вщент заповнена. Крім того, за її словами, вірус забирає життя і молодих люедй.

"Бракує кисню. На жаль, помирають і молоді", - сказала вона.

Лікарка наголосила, що для медиків смерті пацієнтів - це завжди емоційно важко.

"Коли вмирають пацієнти, вмирає і частинка всередині лікаря. Дуже важко", - зазначила вона.

Також медик зізналась, що з початком пандемії робота в реанімації стала значно складнішою.

"Працювати стали інтенсивніше. Воно завжди було "весело", в реанімації. Всі бояться. У хворих паніка, страх смерті у наших хворих реанімаційних. Тому що це дихальна система легені - хворі задихаються. Ми постійно з подачею кисню, на апарати, на інвазивну вентиляцію легенів підключаємо", - розповіла медик.

Крім того, за її словами, у хворих часто буває висока температура, яка погано збивається.

"Тяжкість при диханні, паніка, страх смерті", - описала самопочуття пацієнтів лікарка.

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