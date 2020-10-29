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У Києві біля станції метро Видубичі сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смертельної ДТП за участі громадського автобуса.

Відомо, що автопригода сталася увечері 28 жовтня 2020 року біля станції метро Видубичи, що в Голосіївському районі.

Наразі вирішується питання щодо затримання водія автобусу у порядку ст. 208 КПК України. За даними місцевих ЗМІ, на місці інциденту правоохоронці говорили про те, що у автобуса LAZ могли відмовити гальма. Також повідомляється, що медики "швидкої" госпіталізували обох постраждалих в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Чоловік загинув на місці миттєво.

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