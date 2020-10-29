У Києві біля станції метро Видубичі сталася смертельна ДТП
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Так, Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смертельної ДТП за участі громадського автобуса.
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