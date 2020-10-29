В Киеве возле станции метро Выдубичи произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смертельного ДТП с участием общественного автобуса.

Известно, что авария произошла вечером 28 октября 2020 года возле станции метро Выдубичи в Голосеевском районе.

По предварительной информации, водитель общественного автобуса не справился с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате ДТП погиб один человек - мужчина 1977 года рождения. Он погиб на месте. Еще две женщины 1963 и 1979 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя автобуса в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным местных СМИ, на месте инцидента правоохранители говорили о том, что у автобуса LAZ могли отказать тормоза.

Также сообщается, что медики "скорой" госпитализировали обоих пострадавших в больницы с травмами различной степени тяжести. Мужчина погиб на месте мгновенно.