В Киеве возле станции метро Выдубичи произошло смертельное ДТП
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Так, Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смертельного ДТП с участием общественного автобуса.
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