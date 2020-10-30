На Хрещатику сталася масштабна аварія із загиблими

Як пише Politeka.net, про це повідомив очевидець з місця подій.

У п'ятницю, 30 жовтня, в центрі Києва сталася аварія. Кілька машин зіткнулися прямо на Майдані Незалежності, біля будівлі Укрпошти. Через аварію утворилися затори, адже дві смуги руху фактично паралізувало.

Відомо, як мінімум, про двох загиблих в результаті ДТП. Крім цього, кілька постраждалих перебувають у машині швидкої. На місці події зібрався величезний натовп, який знімає все на телефони. Також до центру з'їхалися правоохоронці та медики.

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Судячи з фото з місця подій, в ДТП постраждали як мінімум три автомобілі. На місці подій вже працюють кореспонденти. Свідки події стверджують, що водій, з вини якого сталася ДТП, був у стані алкогольного сп'яніння. Він нібито на швидкості влетів у людей і врізався в інші автомобілі.

Варто відзначити, що днем раніше в Києві сталася ще одна аварія. На дорозі був збитий велосипедист. Аварія сталася на перетині вулиць Автозаводська та Лугова. На щастя, учасник події залишився живим.

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