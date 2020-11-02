У столиці можуть заборонити роботу метро і іншого громадського транспорту
Як передає Politeka, про це сказав заступник глави Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Сьогодні".
Так, за словами Ляшка, якщо Київ опиниться в "червоній" карантинній зоні через щоденне зростання кількості хворих, то в місті можуть припинити роботу метро та іншого громадського транспорту.
"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження його роботи. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт", - сказав він.
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Якщо Київ потрапить у "червону" зону, тоді маршрути, які їдуть із столиці, також можуть бути заборонені.
"Не скажу, що це буде одразу введено, але такий варіант не виключається", - зазначив він.
Слід зазначити, що станом на ранок 2 листопада в Києві коронавірус діагностували ще в 507 мешканців столиці. Таким чином, загальна кількість випадків цієї хвороби у Києві вже досягла 38 745.
Раніше повідомлялось, що лікарі швидкої допомоги Києва здійснюють 1100-1300 виїздів на виклики киян.
Нагадаємо, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.
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