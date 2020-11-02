У столиці можуть заборонити роботу метро і іншого громадського транспорту

Як передає Politeka, про це сказав заступник глави Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Сьогодні".

Так, за словами Ляшка, якщо Київ опиниться в "червоній" карантинній зоні через щоденне зростання кількості хворих, то в місті можуть припинити роботу метро та іншого громадського транспорту.

Ляшко нагадав, що "червона" зона передбачає додаткові карантинні обмеження.

"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження його роботи. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт", - сказав він.

Якщо Київ потрапить у "червону" зону, тоді маршрути, які їдуть із столиці, також можуть бути заборонені.

"Не скажу, що це буде одразу введено, але такий варіант не виключається", - зазначив він.

Слід зазначити, що станом на ранок 2 листопада в Києві коронавірус діагностували ще в 507 мешканців столиці. Таким чином, загальна кількість випадків цієї хвороби у Києві вже досягла 38 745.

Раніше повідомлялось, що лікарі швидкої допомоги Києва здійснюють 1100-1300 виїздів на виклики киян.

Нагадаємо, МОЗ попередив українців про нові "червоні" зони.

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