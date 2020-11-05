В Києві яскраво розмалювали автомобіль, який був припаркований на вулиці

Як передає Politeka.net, про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Машина була припаркована на одній з вулиць на Подолі. Невідомі просто змалювали все авто: двері, багажник, капот. Є ймовірність, що це зробили підлітки.

Раніше ми писали, що Чорнобиль буде закритим для туристів мінімум протягом місяця - до 30 листопада 2020 року.

Так, зона Чорнобильської атомної електростанції буде закрита для туристів у зв'язку з введенням карантину, пов'язаного з епідемією коронавірусу.

У прес-службі підкреслили, що хоч зона ЧАЕС і буде закритою для туристів, у людей все ж буде можливість відвідувати місця, які розташовані поруч зі станцією.

"У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними із запобіганням поширенню на території Чорнобильської АЕС гострої респіраторної хвороби COVID-19, адміністрація ЧАЕС обмежила ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції і в будівлі як мінімум до 30 листопада 2020 року, але відвідати місця і об'єкти, розташовані навколо станції, можна. Так, безперешкодно відвідувачі потраплять на площу, де знаходиться Стіна пам'яті і скульптура Прометея, і побачать новий конфайнмент з оглядового майданчика ЧАЕС", - повідомили в прес-службі.

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