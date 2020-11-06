Біля Києва з'явилося чергове стихійне звалище
Як повідомляє Politeka.net, про це розповів в Facebook киянин Сергій Волков.
Чоловік опублікував фотографії звалища на околиці Троєщини.
Величезна гора сміття знаходиться біля техстанції для обслуговування автомобілів.
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Також неподалік гаражі, де автовласники ремонтують свої машини, тому всі відходи від ремонтів скидають прямо на купу.
Раніше ми писали, що в Києві біля станції метро Героїв Дніпра невідомі нападають на перехожих.
Так, киянка розповіла, що в Оболонському районі столиці невідомі спортивної статури регулярно вдаються до побиття перехожих.
"Б'ють сильно і жорстко, а гроші або коштовності зловмисників не цікавлять", - йдеться в повідомленні.
За словами киянки, є свідки того, що момент побиття з відстані хтось знімає на відео, а згодом запис десь публікують.
Всього нападників двоє, але б'є один - високий хлопець до 25 років спортивної статури.
"Подача з ноги в обличчя, удар по нирках, збиває з ніг і жорстоко б'є ногами по обличчю і голові", - написала жінка.
Другий чоловік ,за її словами, "супроводжує", але участі в побитті не бере.
Також нападники "поверхнево шмонают" речі, однак, за словами киянки, вони їх не цікавлять.
Нагадаємо, у метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину.
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