Нікому це не потрібно!

Біля Києва з'явилося чергове стихійне звалище

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів в Facebook киянин Сергій Волков.

Чоловік опублікував фотографії звалища на околиці Троєщини.

Величезна гора сміття знаходиться біля техстанції для обслуговування автомобілів.

Також неподалік гаражі, де автовласники ремонтують свої машини, тому всі відходи від ремонтів скидають прямо на купу.

Раніше ми писали, що в Києві біля станції метро Героїв Дніпра невідомі нападають на перехожих.

Так, киянка розповіла, що в Оболонському районі столиці невідомі спортивної статури регулярно вдаються до побиття перехожих.

"Б'ють сильно і жорстко, а гроші або коштовності зловмисників не цікавлять", - йдеться в повідомленні.

За словами киянки, є свідки того, що момент побиття з відстані хтось знімає на відео, а згодом запис десь публікують.

Всього нападників двоє, але б'є один - високий хлопець до 25 років спортивної статури.

"Подача з ноги в обличчя, удар по нирках, збиває з ніг і жорстоко б'є ногами по обличчю і голові", - написала жінка.

Другий чоловік ,за її словами, "супроводжує", але участі в побитті не бере.

Також нападники "поверхнево шмонают" речі, однак, за словами киянки, вони їх не цікавлять.

Нагадаємо, у метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину.

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