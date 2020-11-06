Як повідомляє Politeka.net, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У Києві закриті на карантин три школи через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 232 класи у 82 школах міста. Всього в Києві хворіють коронавірусом 654 школяра і 602 педагога", - зазначив Кличко.
Раніше ми писали, що в Києві біля станції метро Героїв Дніпра невідомі нападають на перехожих.
Так, киянка розповіла, що в Оболонському районі столиці невідомі спортивної статури регулярно вдаються до побиття перехожих.
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"Б'ють сильно і жорстко, а гроші або коштовності зловмисників не цікавлять", - йдеться в повідомленні.
За словами киянки, є свідки того, що момент побиття з відстані хтось знімає на відео, а згодом запис десь публікують.
Всього нападників двоє, але б'є один - високий хлопець до 25 років спортивної статури.
"Подача з ноги в обличчя, удар по нирках, збиває з ніг і жорстоко б'є ногами по обличчю і голові", - написала жінка.
Другий чоловік ,за її словами," супроводжує", але участі в побитті не бере.
Також нападники "поверхнево шмонают" речі, однак, за словами Киянки, вони їх не цікавлять.
Нагадавши, у метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину.
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