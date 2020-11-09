За добу найбільшу кількість хворих китайським вірусом виявили в Києві і чотирьох областях
Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
За даними МОЗ, найменше інфікованих COVID-19 за добу - у двох областях України: Кіровоградській та Луганській.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.
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Раніше ми писали, що Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.
Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
"На межі "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.
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