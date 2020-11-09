Київ знову в антилідерах!

За добу найбільшу кількість хворих китайським вірусом виявили в Києві і чотирьох областях

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За даними МОЗ, найменше інфікованих COVID-19 за добу - у двох областях України: Кіровоградській та Луганській.

Раніше ми писали, що Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На межі "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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