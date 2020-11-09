В київському парку чоловіки нахабно крали грунт

Двоє чоловіків заїхали на машині Mitsubishi в парк і вантажили цілі мішки землі, які привезли в парк для облаштування газону.

Злодії розповіли, що живуть недалеко і хочуть газон біля власного будинку. Землю їм нібито дозволили взяти "хлопці, які там працювали".

Відео з'явилося на сторінці у Фейсбук КП УЗН Солом'янського району.

На даний момент відомо, що запис хочуть передати в поліцію.

"Той випадок, коли нахабство окремих людей не має меж. Ці "герої" не тільки заїхали на зелену зону, а ще й спокійно вантажили в свій автомобіль мішки з рослинним грунтом, який завезли в парк для облаштування газону", - пишуть на сторінці УЗН Солом'янського району.

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Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

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