В Києві підліток вкрав у літньої жінки пакет з грошима

Про це розповіли в прес-службі патрульної поліції Києва.

Жінка викликала поліцію і розповіла прикмети злодія. Патрульні опитали мешканців будинку, щоб з'ясувати, куди побіг ймовірний грабіжник. Інспектори розшукали та затримали його у підвальному приміщенні будинку.

Неповнолітній разом з чоловіком перераховували купу грошей на підлозі, коли до них навідалися патрульні.

Жещина вказала на 16-річного хлопця, а той не заперечував її звинуваченню.

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Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

Нагадавши, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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