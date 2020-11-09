Стало відомо, скільки киян померло від китайського вірусу на минулих вихідних

За вихідні в Києві і в Київській області померли 29 осіб, хворих китайським вірусом.

Про це повідомили міські та обласні державні адміністрації.

Зокрема, за інформацією КМДА, у столиці за суботу та неділю вірус призвів до смерті 20 осіб.

Водночас на Київщині було зафіксовано 9 летальних випадків: померли 6 чоловіків та 3 жінки віком від 47 до 79 років. Серед них-жителі міст Обухів, Українка, Біла Церква, Бориспіль та Миронівка та сіл Богуславського та Переяслав-Хмельницького районів.

Всього з початку епідемії на Київщині померло 470 хворих, а в Києві — 872.

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Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

Нагадавши, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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