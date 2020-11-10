В Києві очікують "жовтий" рівень небезпеки
Як повідомляє Politeka.net, про це повідомляє Український гідрометцентр.
У середу, 11 листопада, вночі та вранці буде туман, видимість 200-500 м.
Фахівці попередили водіїв і дали кілька порад, як вести себе на дорозі під час густого туману:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
Ратаковскі з Victoria's Secret звела з розуму пікантною позою, дозволивши зазирнути собі між ніг: «Ох вже ці очі…»
Тарифи на газ знову злетять, українців доконають новими розцінками: "До 9 тисяч гривень за..."
У мережі показали Тіну Кароль без перуки, секрет зірки розкритий: "Постійно одягає..."
Пенсії і зарплати масово перерахують, Кабмін оголосив про важливі зміни: "Індексація відбуватиметься..."
під час зупинки включити аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
Раніше ми писали, що Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.
Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.