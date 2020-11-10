В Києві очікують "жовтий" рівень небезпеки

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомляє Український гідрометцентр.

У середу, 11 листопада, вночі та вранці буде туман, видимість 200-500 м.

Фахівці попередили водіїв і дали кілька порад, як вести себе на дорозі під час густого туману:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

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