В Киеве ожидается "желтый" уровень опасности

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В среду, 11 ноября, ночью и утром будет туман, видимость 200-500 м.

Специалисты предупредили водителей и дали несколько советов, как вести себя на дороге во время густого тумана:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

во время остановки включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Ранее мы писали, что Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

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