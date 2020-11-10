В Києві через китайський вірус перевели 5 шкіл на карантин
Про це повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.
"Через коронавірус, крім п'яти шкіл, закрито і 12 закладів дошкільної освіти, а також 157 груп в 140 дитсадках. Це непогана тенденція в навчальних закладах, проте загальна ситуація в місті-невтішна", - зазначив він.
За його словами, практика показала, що закриття шкіл не дає бажаного результату в боротьбі з коронавірусом.
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Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.
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