В Киеве из-за китайского вируса перевели 5 школ на карантин

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондрыивский.

«Из-за коронавируса, кроме пяти школ, закрыто и 12 учреждений дошкольного образования, а также 157 групп в 140 детсадах. Это неплохая тенденция в учебных заведениях, однако общая ситуация в городе – неутешительная», – отметил он.

По его словам, практика показала, что закрытие школ не дает желаемого результата в борьбе с коронавирусом.

Ранее мы писали, что Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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