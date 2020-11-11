Відома українська кондитер Олеся Соломіна оголосила про вступ в одностатевий шлюб на території України

Про це Олеся написала на своїй сторінці в Instagram.

"Шлюб - це про базове відчуття безпеки і захищеності. В Україні ЛГБТ-люди не можуть вступати в шлюб, а значить - не мають всіх цих точок безпеки. Це не правильно, точка. Я з дитинства закохувалася в людей безвідносно того, статеві органи їх розташовані всередині або зовні", - написала Соломіна.

Також вона повідомила, що вперше в Україні підписала партнерський договір зі своєю дівчиною.

"Перший партнерський договір, що діє за Законами України підписаний мною і людиною, з якою я хочу старіти. Ми буквально зробили ще один крок у майбутнє. У бік світу, де люди мають рівні права, незалежно від відмінностей», - зазначила Олеся Соломіна.

Раніше повідомлялося, що під Кабміном українські ресторатори, підприємці та медики провели акцію протесту проти "карантину вихідного дня".

Українська ресторанна асоціація і регіональні ресторанні об'єднання вийшли до Кабміну і під будівлі ОДА України, вимагаючи послабити тиск на галузь через карантинні обмеження, введені у зв'язку з поширенням COVID-19. Зокрема, люди вимагають не вводити карантин вихідного дня. Також під Кабміном мітингували медики - вони вимагали збільшити бюджет на медицину і в якості реквізиту принесли кістки. Поліція такий перформанс не оцінила і не дала мітингувальникам пройти до будівлі Кабміну.

Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років...".

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.