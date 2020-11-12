В Києві може з'явитися тунель під Дніпром
Такі напрацювання є проектом нового Генерального плану столиці до 2040 року
В розділі магістральна вулично-дорожня мережа, тунель може з'явитися від Троєщини до Героїв Дніпра. Пройде тунель під Дніпром, але можливо тут побудують і транспортний перехід через Дніпро.
Крім того ми писали, що київський мер Віталій Кличко знову залишився без надбавок і премій.
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Про це повідомили в апараті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають "Українські Новини".
Зарплата мера Києва Віталія Кличка за жовтень склала 37 197 гривень, на відміну від 47,3 тис.гривень, які він заробив у вересні, а його заступників від 28 233 до 69 719 гривень.
Раніше повідомлялося, що кияни висміяли дивну дорогу в столиці, що веде "нізвідки і в нікуди".
Так, у Києві помітили досить дивну дорогу-частину асфальту просто "кинули" посеред колишньої зеленої зони на узбіччі проїжджої частини. Кияни дуже здивувалися, що комусь знадобилося класти асфальтове покриття в такому дивному місці-на колишній клумбі по вулиці Цвєтаєвій, 14в.
Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
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