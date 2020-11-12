Біля Києва чоловік у стані алкогольного сп'яніння хотів підірвати багатоповерхівку
Неадекват подзвонив в поліцію і заявив, що в одній з квартир багатоповерхівки в Білій Церкві встановлена вибухівка.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.
На місце події екстрено приїхала слідчо-оперативна група, кінологи, фахівці вибухотехніки, рятувальники.
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40 мешканців квартир евакуювали. Під час огляду будинку правоохоронці не виявили ні вибухівку, ні інші підозрілі предмети.
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Нагадавши, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".
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