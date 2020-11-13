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У киянки підтвердився китайський вірус

Перші симптоми з'явилися ще 31 жовтня, через 4 дні почалася задишка, а сьомий день був критичним – ввечері дівчина почала задихатися і почало боліти серце, передає "Обозреватель".

Вона подзвонила в "швидку", там порадили вийти на вулицю і подихати повітрям.

У суботу вранці сімейний лікар не відповідав, а приватні клініки і гаряча лінія МОЗ не консультували.

Під час чергового дзвінка на гарячу лінію по боротьбі з COVID-19 оператор нарешті дала Ірині номер телефону, "де приймають лікарі і дають слушні поради".

Там їй порадили краплі, які дозволили хоча б нормально дихати. У соцмережі вона дізналася номер служби "Порада лікаря по телефону" Департаменту охорони здоров'я міста Києва.

У підсумку, сім'я Ірини придбала додому 8 літрів кисню-рівень кисню в крові вимірюють теж самостійно-апаратом з аптеки.

Ірині призначили ліки за якими треба їхати в інше місто, бо доставка ліків не працює.

Раніше ми писали, що в Києві в лікарнях не вистачає місць для пацієнтів з коронавірусом Так, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько розповів, що місць для нових хворих з коронавірусом вже давно катастрофічно не вистачає. При цьому, за його словами, лікарні не в змозі збільшити кількість місць, так як для догляду за пацієнтами просто не вистачає і медичного персоналу. Тим часом хворих з ководом у столиці стає все більше.

Нагадавши, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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