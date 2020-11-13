У киевлянки подтвердился китайский вирус
Первые симптомы появились еще 31 октября, через 4 дня началась одышка, а седьмой день был критическим – вечером девушка начала задыхаться и начало болеть сердце, передает "Обозреватель".
Она позвонила в "скорую", там посоветовали выйти на улицу и подышать воздухом.
В субботу утром семейный врач не отвечал, а частные клиники и горячая линия Минздрава не консультировали.
"Я отпускаю тебя": Киркоров осыпал цветами могилу любимой женщины и не сдержал эмоций
"Вернулась беременной": стало известно о тайном романе звезды "Танців з зірками", фото скандальной пары
Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."
Обскубанная Волочкова раздвинула ноги и устроила энергичные игры на полу: кадры экспериментов
Во время очередного звонка на горячую линию по борьбе с COVID-19 оператор наконец дала Ирине номер телефона, "где принимают врачи и дают дельные советы".
Там ей посоветовали капли, которые позволили хотя бы нормально дышать. В соцсети она узнала номер службы "Совет врача по телефону" Департамента здравоохранения города Киева.
В итоге, семья Ирины приобрела домой 8 литров кислорода-уровень кислорода в крови измеряют тоже самостоятельно-аппаратом из аптеки.
Ирине назначили лекарства по которым надо ехать в другой город, потому что доставка лекарств не работает.
Ранее мы писали, что в Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом
Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает. При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.
Напомнить, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.