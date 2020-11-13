Нужно надеяться только на себя!

У киевлянки подтвердился китайский вирус

Первые симптомы появились еще 31 октября, через 4 дня началась одышка, а седьмой день был критическим – вечером девушка начала задыхаться и начало болеть сердце, передает "Обозреватель".

Она позвонила в "скорую", там посоветовали выйти на улицу и подышать воздухом.

В субботу утром семейный врач не отвечал, а частные клиники и горячая линия Минздрава не консультировали.

Во время очередного звонка на горячую линию по борьбе с COVID-19 оператор наконец дала Ирине номер телефона, "где принимают врачи и дают дельные советы".

Там ей посоветовали капли, которые позволили хотя бы нормально дышать. В соцсети она узнала номер службы "Совет врача по телефону" Департамента здравоохранения города Киева.

В итоге, семья Ирины приобрела домой 8 литров кислорода-уровень кислорода в крови измеряют тоже самостоятельно-аппаратом из аптеки.

Ирине назначили лекарства по которым надо ехать в другой город, потому что доставка лекарств не работает.

Ранее мы писали, что в Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает. При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.

Напомнить, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.