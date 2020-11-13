В Києві антирекорд за кількістю хворих китайським вірусом за добу

У Києві за минулу добу вірусом захворіла рекордна кількість городян-1083 осіб.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Друзі! У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих коронавірусом за весь період пандемії-1083 людини. Померли 13 хворих. Всього коронавірус забрав життя 938 киян", - зазначив мер.

Раніше ми писали, що в Києві в лікарнях не вистачає місць для пацієнтів з коронавірусом.

Так, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько розповів, що місць для нових хворих з коронавірусом вже давно катастрофічно не вистачає.

При цьому, за його словами, лікарні не в змозі збільшити кількість місць, так як для догляду за пацієнтами просто не вистачає і медичного персоналу. Тим часом хворих з ководом у столиці стає все більше.