В Киеве антирекорд по количеству заболевших китайским вирусом за сутки

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболело рекордное количество горожан - 1083 человек.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян", - отметил мэр.

Ранее мы писали, что в Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом.

Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает.

При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.