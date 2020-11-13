В Киеве антирекорд по количеству заболевших китайским вирусом за сутки
В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболело рекордное количество горожан - 1083 человек.
Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram.
"Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян", - отметил мэр.
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Ранее мы писали, что в Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом.
Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает.
При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.
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Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.