В київському метро різко зменшилася кількість пасажирів

Про це свідчать дані про кількість пасажирів з 25 травня по 31 жовтня поточного року.

За цей період метрополітеном скористалися всього 132,8 млн пасажирів, повідомило видання bigkyiv.

Для порівняння в 2019 році, коли ще не було коронавіруса, метро скористалися 214,7 млн осіб. Тобто скорочення пасажиропотоку склало 40%.

Раніше ми писали, що в Києві антирекорд за кількістю хворих китайським вірусом за добу.

У Києві за минулу добу на 19 захворіла рекордна кількість городян-1083 осіб.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Друзі! У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих коронавірусом за весь період пандемії-1083 людини. Померли 13 хворих. Всього коронавірус забрав життя 938 киян", - зазначив мер.

Також ми писали, що в Києві в лікарнях не вистачає місць для пацієнтів з коронавірусом. Так, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько розповів, що місць для нових хворих з коронавірусом вже давно катастрофічно не вистачає. При цьому, за його словами, лікарні не в змозі збільшити кількість місць, так як для догляду за пацієнтами просто не вистачає і медичного персоналу. Тим часом хворих з ководом у столиці стає все більше.

Нагадавши, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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