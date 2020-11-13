В киевском метро резко уменьшилось количество пассажиров

Об этом свидетельствуют данные о количестве пассажиров с 25 мая по 31 октября текущего года.

За этот период метрополитеном воспользовались всего 132,8 млн пассажиров, сообщает издание bigkyiv.

Для сравнения в 2019 году, когда еще не было коронавируса, подземкой воспользовались 214,7 млн человек. То есть сокращение пассажиропотока составило 40%.

Ранее мы писали, что в Киеве антирекорд по количеству заболевших китайским вирусом за сутки.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболело рекордное количество горожан - 1083 человек.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян", - отметил мэр.

Также мы писали, что в Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом. Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает. При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.

Напомнить, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.