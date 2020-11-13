Карантин вихідного дня в Києві вводять 14 листопада
Про це заявили в КМДА.
З півночі суботи в місті будуть введені обмеження:
прийом відвідувачів барами, ресторанами, кафе;
роботу торгово-розважальних центрів (ТРЦ);
роботу салонів краси, магазинів промислових товарів і т. п.;
проведення культурних масових заходів та роботу закладів культури;
роботу спортзалів, фітнес-центрів і басейнів.
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У той же час на вихідних дозволяють:
адресну доставку замовлень і роботу на винос в закладах громадського харчування;
роботу магазинів, де 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, ветпрепаратами ТА кормами;
роботу АЗС та СТО;
роботу банків та операторів поштового зв'язку;
роботу закладів медичної практики.
Також ми писали, що в Києві в лікарнях не вистачає місць для пацієнтів з коронавірусом.
Так, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько розповів, що місць для нових хворих з коронавірусом вже давно катастрофічно не вистачає.
При цьому, за його словами, лікарні не в змозі збільшити кількість місць, так як для догляду за пацієнтами просто не вистачає і медичного персоналу. Тим часом хворих з ководом у столиці стає все більше.
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