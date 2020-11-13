Карантин выходного дня в Киеве вводят 14 ноября
Об этом заявили в КГГА.
С полуночи субботы в городе будут введены ограничения:
прием посетителей барами, ресторанами, кафе;
работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ);
работу салонов красоты, магазинов промышленных товаров и т.п.;
проведение культурных массовых мероприятий и работу учреждений культуры;
работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.
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В то же время на выходных разрешают:
адресную доставку заказов и работу на вынос в заведениях общественного питания;
работу магазинов, где 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветпрепаратами и кормами;
работу АЗС и СТО;
работу банков и операторов почтовой связи;
работу заведений медицинской практики.
Также мы писали, что в Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом.
Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает.
При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.
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