Карантин выходного дня в Киеве вводят 14 ноября

Об этом заявили в КГГА.

С полуночи субботы в городе будут введены ограничения:

прием посетителей барами, ресторанами, кафе;

работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ);

работу салонов красоты, магазинов промышленных товаров и т.п.;

проведение культурных массовых мероприятий и работу учреждений культуры;

работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

В то же время на выходных разрешают:

адресную доставку заказов и работу на вынос в заведениях общественного питания;

работу магазинов, где 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветпрепаратами и кормами;

работу АЗС и СТО;

работу банков и операторов почтовой связи;

работу заведений медицинской практики.

Также мы писали, что в Киеве в больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом.

Так, главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в мест для новых больных с коронавирусом уже давно катастрофически не хватает.

При этом, по его словам, больницы не в состоянии увеличить количество мест, так как для ухода за пациентами попросту не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных с ководом в столице становится все больше.