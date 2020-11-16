В Києві нові випадки зараження китайським вірусом

Про це повідомив мер Віталій Кличко в Telegram.

Так, за 15 листопада в столиці зафіксували 921 випадок коронавірусу.

«Це при тому, що у вихідні, як правило, виявляють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії", - написав Кличко.

За добу від хвороби померли 15 людей, а 57 — одужали.

Раніше ми писали, що в Києві стався черговий скандал в громадському транспорті - водій виштовхав літнього чоловіка з салону.

Так, сьогодні в маршрутці №227 водій виштовхав літнього чоловіка на вулицю, бо той не заплатив за проїзд.

"Кльовий транспорт, а головне - прям всі правила пасажирських перевезень виконує", - йдеться у підписі до відео.

Під час суперечки і штовханини водій зазначив, що у пасажира немає посвідчення.

Також водій заявив, що пасажир прийшов, "як до себе додому", у відповідь на що чоловік пенсійного віку неодноразово повторив, що у водія "будуть неприємності".

У коментарях кияни обурилися поведінкою водія, зазначивши, що інші пасажири могли б заплатити за дідуся. Деякі ж, у свою чергу, відзначили, що чоловік пенсійного віку не був схожий на малозабезпеченого.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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