В Киеве новые случаи заражения китайским вирусом
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
Так, за 15 ноября в столице зафиксировали 921 случай коронавируса.
«Это при том, что в выходные, как правило, обнаруживают меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории», — написал Кличко.
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За сутки от болезни скончались 15 людей, а 57 — выздоровели.
Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной скандал в общественном транспорте - водитель вытолкал пожилого мужчину из салона.
Так, сегодня в маршрутке №227 водитель вытолкал пожилого мужчину на улицу, потому что тот не заплатил за проезд.
"Клевый транспорт, а главное - прям все правила пассажирских перевозок выполняет", - говорится в подписи к видео.
Во время спора и толкотни водитель отметил, что у пассажира нет удостоверения.
Также водитель заявил, что пассажир пришел," как к себе домой", в ответ на что мужчина пенсионного возраста неоднократно повторил, что у водителя"будут неприятности".
В комментариях киевляне возмутились поведением водителя, отметив, что другие пассажиры могли бы заплатить за дедушку. Некоторые же, в свою очередь, отметили, что мужчина пенсионного возраста не походил на малообеспеченного.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
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Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.