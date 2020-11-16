В Киеве новые случаи заражения китайским вирусом

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Так, за 15 ноября в столице зафиксировали 921 случай коронавируса.

«Это при том, что в выходные, как правило, обнаруживают меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории», — написал Кличко.

За сутки от болезни скончались 15 людей, а 57 — выздоровели.

Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной скандал в общественном транспорте - водитель вытолкал пожилого мужчину из салона.

Так, сегодня в маршрутке №227 водитель вытолкал пожилого мужчину на улицу, потому что тот не заплатил за проезд.

"Клевый транспорт, а главное - прям все правила пассажирских перевозок выполняет", - говорится в подписи к видео.

Во время спора и толкотни водитель отметил, что у пассажира нет удостоверения.

Также водитель заявил, что пассажир пришел," как к себе домой", в ответ на что мужчина пенсионного возраста неоднократно повторил, что у водителя"будут неприятности".

В комментариях киевляне возмутились поведением водителя, отметив, что другие пассажиры могли бы заплатить за дедушку. Некоторые же, в свою очередь, отметили, что мужчина пенсионного возраста не походил на малообеспеченного.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.