В Києві продавець шаурми почав розмахувати мачете

Інцидент стався на Троєщині.

Між покупцем і продавцем шаурми виник словесний конфлікт, в результаті якого "шаурміст" почав розмахувати мачете.

Через деякий час приїхав чоловік, який почав захищати продавця.

Жінка, яка стала свідком конфлікту, спробувала заспокоїти чоловіків, за що "рішала" вдарив її ногою по коліну.

Киянка викликала на місце наряд поліції, який забрав усіх учасників бійки у відділення для з'ясування обставин.

Раніше ми писали, що в Києві стався черговий скандал в громадському транспорті - водій виштовхав літнього чоловіка з салону.

Так, сьогодні в маршрутці №227 водій виштовхав літнього чоловіка на вулицю, бо той не заплатив за проїзд.

"Кльовий транспорт, а головне - прям всі правила пасажирських перевезень виконує", - йдеться у підписі до відео.

Під час суперечки і штовханини водій зазначив, що у пасажира немає посвідчення.

Також водій заявив, що пасажир прийшов, "як до себе додому", у відповідь на що чоловік пенсійного віку неодноразово повторив, що у водія"будуть неприємності".

У коментарях кияни обурилися поведінкою водія, зазначивши, що інші пасажири могли б заплатити за дідуся. Деякі ж, у свою чергу, відзначили, що чоловік пенсійного віку не був схожий на малозабезпеченого.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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