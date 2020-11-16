В Киеве продавец шаурмы начал размахивать мачете
Инцидент произошел на Троещине.
Между покупателем и продавцом шаурмы возник словесный конфликт, в результате которого "шаурмист" начал размахивать мачете.
Через некоторое время приехал мужчина, который начал защищать продавца.
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Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной скандал в общественном транспорте - водитель вытолкал пожилого мужчину из салона.
Так, сегодня в маршрутке №227 водитель вытолкал пожилого мужчину на улицу, потому что тот не заплатил за проезд.
"Клевый транспорт, а главное - прям все правила пассажирских перевозок выполняет", - говорится в подписи к видео.
Во время спора и толкотни водитель отметил, что у пассажира нет удостоверения.
Также водитель заявил, что пассажир пришел," как к себе домой", в ответ на что мужчина пенсионного возраста неоднократно повторил, что у водителя"будут неприятности".
В комментариях киевляне возмутились поведением водителя, отметив, что другие пассажиры могли бы заплатить за дедушку. Некоторые же, в свою очередь, отметили, что мужчина пенсионного возраста не походил на малообеспеченного.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
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