В Киеве продавец шаурмы начал размахивать мачете

Инцидент произошел на Троещине.

Между покупателем и продавцом шаурмы возник словесный конфликт, в результате которого "шаурмист" начал размахивать мачете.

Через некоторое время приехал мужчина, который начал защищать продавца.

Женщина, которая стала свидетелем конфликта, попыталась успокоить мужчин, за что "решала" ударил ее ногой по колену.

Киевлянка вызвала на место наряд полиции, который забрал всех участников потасовки в отделения для выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной скандал в общественном транспорте - водитель вытолкал пожилого мужчину из салона.

Так, сегодня в маршрутке №227 водитель вытолкал пожилого мужчину на улицу, потому что тот не заплатил за проезд.

"Клевый транспорт, а главное - прям все правила пассажирских перевозок выполняет", - говорится в подписи к видео.

Во время спора и толкотни водитель отметил, что у пассажира нет удостоверения.

Также водитель заявил, что пассажир пришел," как к себе домой", в ответ на что мужчина пенсионного возраста неоднократно повторил, что у водителя"будут неприятности".

В комментариях киевляне возмутились поведением водителя, отметив, что другие пассажиры могли бы заплатить за дедушку. Некоторые же, в свою очередь, отметили, что мужчина пенсионного возраста не походил на малообеспеченного.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.