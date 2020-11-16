В Києві чоловік жорстоко вбив господиню приватного будинку, яка попросила його покинути приміщення

Зловмисник наніс жінці 7 ударів ножем у груди, передає "Обозреватель".

"Компанія з п'яти осіб напередодні ввечері влаштувала застілля. Потім двоє людей пішли спати, а 62-річна господиня будинку і 38-річний чоловік продовжили випивати в кімнаті, де потім і заснули. О третій годині ночі жінка стала виганяти чоловіка-той розлютився і вбив її", – йдеться в повідомленні.

На даний момент відомо, що поліція встановлює всі деталі трагедії.

Раніше ми писали, що в Києві стався черговий скандал в громадському транспорті - водій виштовхав літнього чоловіка з салону.

Так, сьогодні в маршрутці №227 водій виштовхав літнього чоловіка на вулицю, бо той не заплатив за проїзд.

"Кльовий транспорт, а головне - прям всі правила пасажирських перевезень виконує", - йдеться у підписі.

Під час суперечки і штовханини водій зазначив, що у пасажира немає посвідчення.

Також водій заявив, що пасажир прийшов," як до себе додому", у відповідь на що чоловік пенсійного віку неодноразово повторив, що у водія "будуть неприємності".

У коментарях кияни обурилися поведінкою водія, зазначивши, що інші пасажири могли б заплатити за дідуся. Деякі ж, у свою чергу, відзначили, що чоловік пенсійного віку не був схожий на малозабезпеченого.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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