В Киеве мужчина жестоко убил хозяйку частного дома, которая попросила его покинуть помещение
Злоумышленник нанес женщине 7 ударов ножом в грудь, передает "Обозреватель".
"Компания из пяти человек накануне вечером устроила застолье. Потом два человека ушли спать, а 62-летняя хозяйка дома и 38-летний мужчина продолжили выпивать в комнате, где потом и заснули. В три часа ночи женщина стала выгонять мужчину – тот разозлился и убил ее", – говорится в сообщении.
На данный момент известно, что полиция устанавливает все детали трагедии.
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Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной скандал в общественном транспорте - водитель вытолкал пожилого мужчину из салона.
Так, сегодня в маршрутке №227 водитель вытолкал пожилого мужчину на улицу, потому что тот не заплатил за проезд.
"Клевый транспорт, а главное - прям все правила пассажирских перевозок выполняет", - говорится в подписи.
Во время спора и толкотни водитель отметил, что у пассажира нет удостоверения.
Также водитель заявил, что пассажир пришел," как к себе домой", в ответ на что мужчина пенсионного возраста неоднократно повторил, что у водителя"будут неприятности".
В комментариях киевляне возмутились поведением водителя, отметив, что другие пассажиры могли бы заплатить за дедушку. Некоторые же, в свою очередь, отметили, что мужчина пенсионного возраста не походил на малообеспеченного.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.