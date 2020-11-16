Під Києві на руках у лікарів померла 5-річна дівчинка

Про це повідомляє "Трибуна Бровари».

За два дні до нещастя дитину водили до стоматолога, а наступного дня - в амбулаторію.

Батьки привели дитину до стоматолога, який «поклав їй миш'як». Вранці у дівчинки розболівся живіт і вона не пішла в садок. Потім у неї почалися нудота і блювота, дитячий лікар призначив домашнє лікування.

На вихідних дитині стало дуже погано і батьки викликали "швидку", але, на жаль, дівчинка померла вдома в присутності лікарів.

Раніше ми писали, що в Києві стався черговий скандал в громадському транспорті - водій виштовхав літнього чоловіка з салону.

Так, сьогодні в маршрутці №227 водій виштовхав літнього чоловіка на вулицю, бо той не заплатив за проїзд.

"Кльовий транспорт, а головне - прям всі правила пасажирських перевезень виконує", - йдеться в підписі.

Під час суперечки і штовханини водій зазначив, що у пасажира немає посвідчення.

Також водій заявив, що пасажир прийшов," як до себе додому", у відповідь на що чоловік пенсійного віку неодноразово повторив, що у водія "будуть неприємності".

У коментарях кияни обурилися поведінкою водія, зазначивши, що інші пасажири могли б заплатити за дідуся. Деякі ж, у свою чергу, відзначили, що чоловік пенсійного віку не був схожий на малозабезпеченого.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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