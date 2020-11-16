Под Киевом на руках у врачей умерла 5-летняя девочка
Об этом сообщает «Трибуна Бровары».
За два дня до несчастья ребенка водили к стоматологу, а на следующий день - в амбулаторию.
Родители привели ребенка к стоматологу, который «положил ей мышьяк». Утром у девочки разболелся живот и она не пошла в садик. Потом у нее начались тошнота и рвота, детский врач назначил домашнее лечение.
На выходных ребенку стало очень плохо и родители вызвали «скорую», но, к сожалению, девочка умерла дома в присутствии врачей.
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Ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной скандал в общественном транспорте - водитель вытолкал пожилого мужчину из салона.
Так, сегодня в маршрутке №227 водитель вытолкал пожилого мужчину на улицу, потому что тот не заплатил за проезд.
"Клевый транспорт, а главное - прям все правила пассажирских перевозок выполняет", - говорится в подписи.
Во время спора и толкотни водитель отметил, что у пассажира нет удостоверения.
Также водитель заявил, что пассажир пришел," как к себе домой", в ответ на что мужчина пенсионного возраста неоднократно повторил, что у водителя"будут неприятности".
В комментариях киевляне возмутились поведением водителя, отметив, что другие пассажиры могли бы заплатить за дедушку. Некоторые же, в свою очередь, отметили, что мужчина пенсионного возраста не походил на малообеспеченного.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.