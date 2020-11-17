В Києві горіла багатоповерхівка-вдалося врятувати трьох дітей

У ніч на 17 листопада в житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Всього було евакуйовано вісім осіб.

По прибуттю пожежників на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі були врятовані чотири людини, з них троє дітей. Також, через сильне задимлення, пожежники евакуювали вісім осіб на безпечну відстань", - інформує ДСНС.

Раніше повідомлялося, що київська сім'я розповіла про те, як їх машину облили кислотою, в результаті чого постраждала дитина.

"Хочу висловити своє обурення, відчай і біль від того, що з нами сталося... Наш автомобіль 09.11.20 в обід був облитий кислотою, прямо у дворі будинку Беретті, 5, невідомими людьми. Найжахливіше в цьому, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли, і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу", - поскаржилася киянка.

Постраждалі від подібних інцидентів також закликали очевидців відгукнутися і надати наявну інформацію про те, що трапилося.

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