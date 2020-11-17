В Киеве полицейские спасли девушку от отца-насильника
Мужчина закрыл собственную дочь в квартире - бил и издевался над ней.
Об этом сообщает Патрульная полиция.
Вызов от матери девушки поступил 16 ноября ночью. Женщина рассказала, что находится в командировке в другом городе, а в Киеве над дочерью издевается отец ребенка.
Патрульные через несколько минут уже были возле квартиры. Дверь, когда они звонили, никто не открывал, поэтому инспекторы решили принудительно открыть квартиру и вызвали спасателей. С помощью специальных принадлежностей замки удалось взломать и освободить 18-летнюю девушку.
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Ранее сообщалось, что киевская семья рассказала о том, как их машину облили кислотой, в результате чего пострадал ребенок.
"Хочу выразить свое возмущение, отчаяние и боль от того, что с нами произошло... Наш автомобиль 09.11.20 в обед был облит кислотой, прямо во дворе дома Беретти, 5, неизвестными людьми. Самое ужасное в этом, что пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладошками к машине. То ли место не то, то ли люди озверели, и не представляю, насколько надо ненавидеть людей, чтобы перейти черту", - пожаловалась киевлянка.
Пострадавшие от подобных инцидентов также призвали очевидцев откликнуться и предоставить имеющуюся информацию о случившемся.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.