Вечером 17 ноября в столице ожидается мокрый снег
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Мокрый снег будет идти при температуре от +1 °C до -2 °C.
"Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что киевская семья рассказала о том, как их машину облили кислотой, в результате чего пострадал ребенок.
"Хочу выразить свое возмущение, отчаяние и боль от того, что с нами произошло... Наш автомобиль 09.11.20 в обед был облит кислотой, прямо во дворе дома Беретти, 5, неизвестными людьми. Самое ужасное в этом, что пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладошками к машине. То ли место не то, то ли люди озверели, и не представляю, насколько надо ненавидеть людей, чтобы перейти черту", - пожаловалась киевлянка.
Пострадавшие от подобных инцидентов также призвали очевидцев откликнуться и предоставить имеющуюся информацию о случившемся.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.