В Киеве горела многоэтажка - удалось спасти троих детей

В ночь на 17 ноября в жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было эвакуировано восемь человек.

По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

"Во время тушения с верхних этажей здания были спасены четыре человека, из них трое детей. Также, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали восемь человек на безопасное расстояние", - информирует ГСЧС.

Ранее сообщалось, что киевская семья рассказала о том, как их машину облили кислотой, в результате чего пострадал ребенок.

"Хочу выразить свое возмущение, отчаяние и боль от того, что с нами произошло... Наш автомобиль 09.11.20 в обед был облит кислотой, прямо во дворе дома Беретти, 5, неизвестными людьми. Самое ужасное в этом, что пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладошками к машине. То ли место не то, то ли люди озверели, и не представляю, насколько надо ненавидеть людей, чтобы перейти черту", - пожаловалась киевлянка.

Пострадавшие от подобных инцидентов также призвали очевидцев откликнуться и предоставить имеющуюся информацию о случившемся.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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