В Києві зростає кількість хворих грипом та ГРВІ

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 44,3%. Зараз показник захворюваності становить 417", - йдеться в повідомленні.

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем. Так, дітей захворіло – 4 626 (зростання на 5,6%), дорослих-7 749 (зростання на 12,2%).

Раніше ми писали, що за добу в Києві було підтверджено ще 1143 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив мер Кличко.

Таким чином, за словами мера, динаміка захворюваності не йде на спад.

"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих коронавірусом. Померли 14 осіб. Всього коронавірус забрав життя 990 киян", - повідомив Кличко.

Всього, за даними мера, підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці зафіксовано вже 52 642.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.