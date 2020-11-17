В Києві зростає кількість хворих грипом та ГРВІ
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 44,3%. Зараз показник захворюваності становить 417", - йдеться в повідомленні.
У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем. Так, дітей захворіло – 4 626 (зростання на 5,6%), дорослих-7 749 (зростання на 12,2%).
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Раніше ми писали, що за добу в Києві було підтверджено ще 1143 випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив мер Кличко.
Таким чином, за словами мера, динаміка захворюваності не йде на спад.
"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих коронавірусом. Померли 14 осіб. Всього коронавірус забрав життя 990 киян", - повідомив Кличко.
Всього, за даними мера, підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці зафіксовано вже 52 642.
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