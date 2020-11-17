В Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает прессслужба КГГА.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 44,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 417", - говорится в сообщении.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей. Так, детей заболело – 4 626 (рост на 5,6%), взрослых – 7 749 (рост на 12,2%).

Ранее мы писали, что за сутки в Киеве было подтверждено еще 1143 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил мер Кличко.

Таким образом, по словам мэра, динамика заболеваемости не идет на спад.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян", - сообщил Кличко.

Всего, по данным мэра, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице зафиксировано уже 52 642.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.