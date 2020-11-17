На железнодорожной станции Буча человека ударило током
Об этом сообщили в ГСЧС Ирпенского района.
Мужчина поднялся на железнодорожный грузовой вагон и получил поражение электрическим током.
Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли мужчину с цистерны и передали работникам экстренной медицинской помощи. Пострадавшего срочно госпитализировали.
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Ранее мы писали, что за сутки в Киеве было подтверждено еще 1143 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил мер Кличко.
Таким образом, по словам мэра, динамика заболеваемости не идет на спад.
"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян", - сообщил Кличко.
Всего, по данным мэра, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице зафиксировано уже 52 642.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.