На железнодорожной станции Буча человека ударило током

Об этом сообщили в ГСЧС Ирпенского района.

Мужчина поднялся на железнодорожный грузовой вагон и получил поражение электрическим током.

Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли мужчину с цистерны и передали работникам экстренной медицинской помощи. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Ранее мы писали, что за сутки в Киеве было подтверждено еще 1143 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил мер Кличко.

Таким образом, по словам мэра, динамика заболеваемости не идет на спад.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян", - сообщил Кличко.

Всего, по данным мэра, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице зафиксировано уже 52 642.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.