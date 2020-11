В Київській школі діти отруїлися алкоголем

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги Києва.

Дві 13-річні дівчинки та 14-річний хлопець на території школи у Шевченківському районі столиці вживали спиртні напої.

Діти знепритомніли-очевидці викликали швидку допомогу. Прибулі батьки відмовилися від госпіталізації своїх дітей.

Крім того ми писали, що в Києві вже випав сніг, але комунальники продовжують косити траву.

Так, в мережі з'явилися кадри, як Комунальник косить траву, яка вже помітно покрита снігом.

"Сказано косити, будемо косити... Сніг! The show must go on, motherfuc*er!"- йдеться у підписі до відео.

Також у пабліку нагадали, як нещодавно кияни висміювали, що комунальники косять листя на вулиці.

"З якою метою, навіщо він це робить?"- говорилося в підписі до відео.

Нагадавши, киянка повеселила пасажирів метро раптовими танцями у вагоні, відео.

Раніше Politeka писала, що розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.