В Київській школі діти отруїлися алкоголем
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги Києва.
Дві 13-річні дівчинки та 14-річний хлопець на території школи у Шевченківському районі столиці вживали спиртні напої.
Діти знепритомніли-очевидці викликали швидку допомогу. Прибулі батьки відмовилися від госпіталізації своїх дітей.
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Крім того ми писали, що в Києві вже випав сніг, але комунальники продовжують косити траву.
Так, в мережі з'явилися кадри, як Комунальник косить траву, яка вже помітно покрита снігом.
"Сказано косити, будемо косити... Сніг! The show must go on, motherfuc*er!"- йдеться у підписі до відео.
Також у пабліку нагадали, як нещодавно кияни висміювали, що комунальники косять листя на вулиці.
"З якою метою, навіщо він це робить?"- говорилося в підписі до відео.
Нагадавши, киянка повеселила пасажирів метро раптовими танцями у вагоні, відео.
Раніше Politeka писала, що розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.
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